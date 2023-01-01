Mercedes-Benz S-Класс

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автолюбители!

Представляем Вам уникальный автомобиль Mercedes-Benz S-класс 2017 года, который был приобретен у официального дилера и имеет заводское лакокрасочное покрытие. Этот автомобиль обладает множеством дополнительных опций, которые обеспечат Вам максимальный комфорт и безопасность на дороге.

Автомобиль ввезен по параллельному импорту, без владельцев в РФ и полный пакет документов для регистрации уже готов.

Акустическая система Burmester, камеры 360, массаж передних сидений, проекционный дисплей, вентиляция передних сидений, регулируемый люк, бесключевой доступ и многие другие дополнительные опции сделают Вашу поездку еще более комфортной и безопасной.

Система помощи при парковке (IPA), система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения, система контроля усталости водителя и многие другие опции обеспечат Вам безопасность на дороге.

Электроподогрев передних и задних сидений, электроподогрев рулевого колеса, система управления дальним светом и многие другие дополнительные опции обеспечат Вам максимальный комфорт на дороге.

При покупке данного автомобиля Вы получите бесплатный отчет. Мы готовы предоставить Вам полную информацию о данном автомобиле и помочь с его приобретением. Мы гарантируем отличное качество автомобиля и профессиональный сервис!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

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