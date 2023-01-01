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Mercedes-Benz S-Класс
2017
6 398 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mercedes-Benz S-Класс 2017

6 398 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель S-Класс
  • Поколение VI (W222, C217) Рестайлинг
  • Модификация 450 3.0 AT (367 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 28227 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 342437
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 367 л.с.
  • Воблер 067

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz S-Класс

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автолюбители!

Представляем Вам уникальный автомобиль Mercedes-Benz S-класс 2017 года, который был приобретен у официального дилера и имеет заводское лакокрасочное покрытие. Этот автомобиль обладает множеством дополнительных опций, которые обеспечат Вам максимальный комфорт и безопасность на дороге.

Автомобиль ввезен по параллельному импорту, без владельцев в РФ и полный пакет документов для регистрации уже готов.

Акустическая система Burmester, камеры 360, массаж передних сидений, проекционный дисплей, вентиляция передних сидений, регулируемый люк, бесключевой доступ и многие другие дополнительные опции сделают Вашу поездку еще более комфортной и безопасной.

Система помощи при парковке (IPA), система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения, система контроля усталости водителя и многие другие опции обеспечат Вам безопасность на дороге.

Электроподогрев передних и задних сидений, электроподогрев рулевого колеса, система управления дальним светом и многие другие дополнительные опции обеспечат Вам максимальный комфорт на дороге.

При покупке данного автомобиля Вы получите бесплатный отчет. Мы готовы предоставить Вам полную информацию о данном автомобиле и помочь с его приобретением. Мы гарантируем отличное качество автомобиля и профессиональный сервис!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

id342437

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