Mercedes-Benz S-Класс

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам премиальный седан Mercedes-Benz S-Класс 2007 года выпуска, который станет настоящей находкой для ценителей повышенного комфорта. Этот автомобиль поражает своим элегантным дизайном и высоким качеством исполнения.

Внутри Вы найдете уютный светлый кожаный салон, в котором каждая деталь продумана до мелочей. Электропривод с возможностью вентиляции, обогрева и памяти положения всех сидений подарят Вам незабываемые ощущения комфорта. Премиальная аудиосистема Harman/Kardon сделает поездку ещё более приятной.

Этот Mercedes-Benz оснащен всем, что нужно для комфортного передвижения на большие расстояния. Люк с электроприводом, мониторы для задних пассажиров, доводчики дверей и система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя - все это функции, которые сделают Вашу поездку более безопасной и удобной.

Кроме того, этот автомобиль оснащен системой 4-зонного климат-контроля, круиз-контролем и датчиком света. Автомобиль также имеет функцию START/STOP.

Автомобиль Mercedes-Benz S-Класс также обладает рядом других преимуществ, таких как электро-шторки на окнах, система ночного видения, потолок из алькантары и литые 20-дюймовые диски.

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