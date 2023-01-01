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Mercedes-Benz S-Класс
2007
1 570 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mercedes-Benz S-Класс 2007

1 570 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель S-Класс
  • Поколение V (W221)
  • Модификация 500 Long 5.5 AT (388 л.с.) 4WD
  • Год 2007
  • Пробег 147958 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 141163
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 388 л.с.
  • Воблер 124

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz S-Класс

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам премиальный седан Mercedes-Benz S-Класс 2007 года выпуска, который станет настоящей находкой для ценителей повышенного комфорта. Этот автомобиль поражает своим элегантным дизайном и высоким качеством исполнения.

Внутри Вы найдете уютный светлый кожаный салон, в котором каждая деталь продумана до мелочей. Электропривод с возможностью вентиляции, обогрева и памяти положения всех сидений подарят Вам незабываемые ощущения комфорта. Премиальная аудиосистема Harman/Kardon сделает поездку ещё более приятной.

Этот Mercedes-Benz оснащен всем, что нужно для комфортного передвижения на большие расстояния. Люк с электроприводом, мониторы для задних пассажиров, доводчики дверей и система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя - все это функции, которые сделают Вашу поездку более безопасной и удобной.

Кроме того, этот автомобиль оснащен системой 4-зонного климат-контроля, круиз-контролем и датчиком света. Автомобиль также имеет функцию START/STOP.

Автомобиль Mercedes-Benz S-Класс также обладает рядом других преимуществ, таких как электро-шторки на окнах, система ночного видения, потолок из алькантары и литые 20-дюймовые диски.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь с выбором автомобиля, который подойдет именно Вам.

id141163

Fresh Ростов Вавилова
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