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Mercedes-Benz S-Класс
2014
4 198 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz S-Класс 2014

4 198 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель S-Класс
  • Поколение VI (W222, C217)
  • Модификация 400 Long 3.0 AT (333 л.с.) 4WD
  • Комплектация S400 4MATIC
  • Год 2014
  • Пробег 199513 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 147449
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2996 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 333 л.с.
  • Воблер 281

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz S-Класс

Преимущества:

- Премиальная аудио система Burmester
- Подогрев всех сидений
- Вентиляция всех сидений
Электронные системы безопасности и контроля движения:
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Круиз-контроль
- Диодная головная оптика
- Автодоводчики дверей
- Мультимедийная система для задних пассажиров
- Панорамная крыша
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Электропривод водительского сиденья с памятью положений
- Вентиляция передних сидений
- Пневмоподвеска
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет

id147449

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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