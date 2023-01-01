Mercedes-Benz S-Класс
Преимущества:
- Премиальная аудио система Burmester
- Подогрев всех сидений
- Вентиляция всех сидений
Электронные системы безопасности и контроля движения:
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Круиз-контроль
- Диодная головная оптика
- Автодоводчики дверей
- Мультимедийная система для задних пассажиров
- Панорамная крыша
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Электропривод водительского сиденья с памятью положений
- Вентиляция передних сидений
- Пневмоподвеска
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
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