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Mercedes-Benz S-Класс
2014
4 419 000 ₽
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Mercedes-Benz S-Класс 2014

4 419 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс
Mercedes-Benz S-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель S-Класс
  • Поколение VI (W222, C217)
  • Модификация 500 Long 4.7 AT (455 л.с.) 4WD
  • Комплектация S500 4MATIC
  • Год 2014
  • Пробег 97356 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • Воблер 5
  • VIN 071267
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 4663 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 455 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Магнитола (Кассетная)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz S-Класс

Преимущества:

- Оригинал ПТС
- Премиальная аудиосистема Burmester
- Подогрев всех сидений
- Вентиляция задних сидений
- Электронные системы безопасности и контроля движения:
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Переключатель режимов движения
- Круиз-контроль
- Система управления дальним светом
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля давления в шинах
- Система контроля усталости водителя
-- Диодная головная оптика
- Автодоводчики дверей
- Мультимедийная система для задних пассажиров
- Панорамная крыша
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Доводчики дверей
- Пневмоподвеска
- Датчики дождя и света
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
- Камера 360°
- Легкосплавные диски, 18
- Система доступа без ключа
- Air-Balance Mercedes
- Сиденья с массажем

071267

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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