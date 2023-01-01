Mercedes-Benz S-Класс
Преимущества:
- Оригинальный ПТС
- Родное ЛКП
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Люк
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя и света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
-Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Пневмоподвеска
- Панорамная крыша
- Сиденья с массажем
- Доводчики дверей
- Вентиляция передних сидений
- Камера передняя
- Вентиляция задних сидений
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