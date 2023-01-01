Mercedes-Benz S-Класс

Преимущества:

- Премиальная аудио система Burmester

- Подогрев всех сидений

- Вентиляция всех сидений

Электронные системы безопасности и контроля движения:

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения тормозного усилия (EBD)

- Вспомогательная система торможения (BAS)

- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении

- Система электронного контроля устойчивости (ESP)

- Антипробуксовочная система (TCS)

- Система помощи при старте на подъеме (HAC)

- Переключатель режимов движения

- Круиз-контроль

- Система управления дальним светом

- Система распознавания дорожных знаков

- Система контроля давления в шинах

- Система контроля усталости водителя

-- Диодная головная оптика

- Автодоводчики дверей

- Мультимедийная система для задних пассажиров

- Панорамная крыша

- - 3-зонный климат-контроль

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Электропривод водительского сиденья с памятью положений

- Вентиляция передних сидений

-- Пневмоподвеска

-- Датчики дождя и света

- Раздельный климат-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

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