Mercedes-Benz S-Класс AMG
Автомобиль приобретался у официального дилера.
Дополнительно:
- Семиступенчатая автоматическая КП 7G-TRONIC PLUS
- Кожа Nappa Эксклюзив черная
- Кованые колесные диски AMG 20"
- Расширители колесных арок AMG
- Акустическая система Burmester® High-End 3D-Surround-Soundsystem DVD-плейер
Подсветка салона Ambient Lighting
Серво закрывание дверей и крышки багажника
Отдельно запираемая крышка багажника
Подогрев задних сидений Plus Пакет PASSION AMG Функция ECO Start-Stop TIREFIT (комплект для временного ремонта шины) Отделка черный "рояльный" лак Пакет "Личный водитель" Пакет систем помощи водителю PLUS Пакет "Комфортные сиденья сзади" Индивидуальная система развлечений в задней части салона Комплексная система запоминания параметров Индикатор состояния задних ремней безопасности Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
- Тормозные суппорты желтого цвета
- Система контроля давления в шинах
- Стайлинг пакет AMG Теплозащитное круговое остекление отражающее инфракрасное излучение Тонированные стекла в задней части салона
Автоматическая климатическая установка THERMOTRONIC Упаковка Внутреннее и боковое зеркало заднего вида со стороны водителя с автоматическим затемнением
- Система запоминания параметров для задних боковых сидений
Пакет "Комфортные сидения спереди"
- Сиденья повышенной комфортности сзади включая систему вентиляции и подогрева Подогрев передних сидений Plus Пакет KEYLESS-GO
Дополнительно установлено:
- Весь автомобиль в прозрачной бронеплёнки.
- Сделан рестайлинг кузова (фары, бампера)
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