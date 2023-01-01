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Mercedes-Benz S-Класс AMG
2013
5 349 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Mercedes-Benz S-Класс AMG 2013

5 349 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель S-Класс AMG
  • Поколение III (W222, C217)
  • Модификация 63 AMG Long 5.5 AT (585 л.с.) 4WD
  • Год 2013
  • Пробег 67618 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 021169
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 585 л.с.
  • Воблер 320

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz S-Класс AMG

Добро пожаловать в наш автосалон, где мы представляем эксклюзивный автомобиль Mercedes-Benz S-Класс AMG. Эта машина была приобретена у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии, а зоны риска покрыты полиуретановой пленкой. Вы можете быть уверены, что этот автомобиль будет выглядеть как новый еще много лет.

Mercedes-Benz S-Класс AMG - это не просто автомобиль, это произведение искусства. С 3-зонным климатом и светодиодными фарами, управляемыми бортовым компьютером, вы будете чувствовать себя комфортно в любых условиях. Датчик дождя и датчик света обеспечивают вашу безопасность, а навигационная система поможет вам найти путь к вашему месту назначения. А если вам будет холодно, обогрев сидений сделает поездку еще более приятной.

Внутренность этого автомобиля также поражает воображение. Салон выполнен из высококачественной кожи и имеет четыре места. Регулировка сидений водителя и пассажира осуществляется при помощи памяти, а доводчики дверей и массаж сидений добавляют еще больше комфорта. А если вам нужно охладиться в жаркую погоду, вентиляция передних и задних сидений обеспечит вам приятный прохладный бриз.

Кроме того, этот автомобиль оснащен камерой заднего вида, которая поможет вам парковаться на труднодоступных местах.

Если вы хотите стать счастливым владельцем этого прекрасного автомобиля, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет вам принять правильное решение. Не упустите свой шанс!

id021169

Fresh Тюмень
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Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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