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Mercedes-Benz S-Класс AMG
2017
8 549 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Mercedes-Benz S-Класс AMG 2017

8 549 000 ₽
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Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель S-Класс AMG
  • Поколение III (W222, C217) Рестайлинг
  • Модификация 63 AMG Long 4.0 AT (612 л.с.) 4WD
  • Комплектация AMG S 63 4MATIC+
  • Год 2017
  • Пробег 92619 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 342017
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3982 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 612 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz S-Класс AMG

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Добрый день! Мы рады предложить Вам уникальную возможность стать владельцем превосходного автомобиля Mercedes-Benz S-Класс AMG. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и находится в отличном состоянии.

Кузов полностью покрыт заводским лаком, что гарантирует его надежность и долговечность. К тому же, этот автомобиль оснащен множеством передовых технологий, которые выгодно отличают его от других представителей своего класса.

Внутри Mercedes-Benz S-Класса AMG Вы найдете все, что нужно для комфортной и безопасной езды. Кондиционер с 3-зонным регулированием обеспечивает идеальный микроклимат в салоне, а тонированные стекла защищают от излишней солнечной яркости. Люк создает дополнительное освещение и способствует циркуляции свежего воздуха. Светодиодные фары обеспечивают отличную видимость в любое время суток.

Кроме того, в этом автомобиле есть круиз-контроль, навигационная система, обогрев зеркал и сидений, электроскладывание зеркал, система доступа без ключа, электропривод крышки багажника, а также множество других полезных опций.

Салон Mercedes-Benz S-Класса AMG обтянут кожей и имеет превосходный бежевый цвет. Вентиляция передних и задних сидений, пневмоподвеска и доводчики дверей подарят Вам еще больше комфорта и удобства во время поездки.

Наконец, система контроля слепых зон и камера заднего вида помогут Вам избежать неприятных ситуаций на дороге, а камера 360° даст полную картину того, что происходит вокруг автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и предоставить подробную информацию о данном автомобиле. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого роскошного автомобиля уже сегодня!

id342017

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