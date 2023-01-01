Mercedes-Benz S-Класс AMG

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Добрый день! Мы рады предложить Вам уникальную возможность стать владельцем превосходного автомобиля Mercedes-Benz S-Класс AMG. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и находится в отличном состоянии.

Кузов полностью покрыт заводским лаком, что гарантирует его надежность и долговечность. К тому же, этот автомобиль оснащен множеством передовых технологий, которые выгодно отличают его от других представителей своего класса.

Внутри Mercedes-Benz S-Класса AMG Вы найдете все, что нужно для комфортной и безопасной езды. Кондиционер с 3-зонным регулированием обеспечивает идеальный микроклимат в салоне, а тонированные стекла защищают от излишней солнечной яркости. Люк создает дополнительное освещение и способствует циркуляции свежего воздуха. Светодиодные фары обеспечивают отличную видимость в любое время суток.

Кроме того, в этом автомобиле есть круиз-контроль, навигационная система, обогрев зеркал и сидений, электроскладывание зеркал, система доступа без ключа, электропривод крышки багажника, а также множество других полезных опций.

Салон Mercedes-Benz S-Класса AMG обтянут кожей и имеет превосходный бежевый цвет. Вентиляция передних и задних сидений, пневмоподвеска и доводчики дверей подарят Вам еще больше комфорта и удобства во время поездки.

Наконец, система контроля слепых зон и камера заднего вида помогут Вам избежать неприятных ситуаций на дороге, а камера 360° даст полную картину того, что происходит вокруг автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и предоставить подробную информацию о данном автомобиле. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого роскошного автомобиля уже сегодня!

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