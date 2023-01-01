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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mercedes-Benz S-Класс AMG
2017
8 600 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz S-Класс AMG 2017

8 600 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель S-Класс AMG
  • Поколение III (W222, C217) Рестайлинг
  • Модификация 63 AMG Long 4.0 AT (612 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 95600 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • Воблер 99
  • VIN 366557
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 3982 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 612 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz S-Класс AMG

Преимущества:

-Кондиционер (климат 2-зонный)
-Тонированные стекла
-Люк
-Светодиодные фары
-Легкосплавные диски, 20
-Иммобилайзер
-Бортовой компьютер
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Навигационная система
-Обогрев зеркал
-Центральный замок
-Усилитель рулевого управления
-Подогрев руля
-Обогрев сидений
-Электрообогрев лобового стекла
-Электроскладывание зеркал
-Система доступа без ключа
-Электропривод крышки багажника
-Количество мест (5)
-Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
-Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
-Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
-Регулировка руля (электро)
-Электропривод зеркал
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Система контроля слепых зон
-Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
-Магнитола (CD)
-Камера 360°
-Пневмоподвеска
-Панорамная крыша / лобовое стекло
-Сиденья с массажем
-Доводчики дверей
-Вентиляция передних сидений
-Вентиляция задних сидений

366557

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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