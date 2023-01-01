Mercedes-Benz S-Класс AMG
АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.
Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.
Преимущества:
- Семиступенчатая автоматическая КП 7G-TRONIC PLUS
- Кожа Nappa Эксклюзив черная
- Кованые колесные диски AMG 20"
- Расширители колесных арок AMG
- Акустическая система Burmester® High-End 3D-Surround-Soundsystem DVD-плейер
- Подсветка салона Ambient Lighting
- Сервозакрывание дверей и крышки багажника
- Отдельно запираемая крышка багажника
- Подогрев задних сидений Plus Пакет PASSION AMG Функция ECO Start-Stop TIREFIT (комплект для временного ремонта шины) Отделка черный "рояльный" лак Пакет "Личный водитель" Пакет систем помощи водителю PLUS Пакет "Комфортные сиденья сзади"
- Индивидуальная система развлечений в задней части салона Комплексная система запоминания параметров
- Индикатор состояния задних ремней безопасности
- Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
- Тормозные суппорты желтого цвета
- Система контроля давления в шинах
- Стайлинг пакет AMG Теплозащитное круговое остекление отражающее инфракрасное излучение
- Тонированные стекла в задней части салона
- Автоматическая климатическая установка THERMOTRONIC Упаковка
- Внутреннее и боковое зеркало заднего вида со стороны водителя с автоматическим затемнением
- Система запоминания параметров для задних боковых сидений
- Пакет "Комфортные сидения спереди"
- Сиденья повышенной комфортности сзади включая систему вентиляции и подогрева Подогрев передних сидений Plus Пакет KEYLESS-GO
- Весь автомобиль в прозрачной бронеплёнки
- Сделан рестайлинг кузова (фары, бампера)
315900