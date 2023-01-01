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Mercedes-Benz S-Класс AMG
2016
5 500 000 ₽
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Mercedes-Benz S-Класс AMG 2016

5 500 000 ₽
Удаленная комиссия
Возможна доставка
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Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG
Mercedes-Benz S-Класс AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель S-Класс AMG
  • Поколение III (W222, C217)
  • Модификация 63 AMG Long 5.5 AT (585 л.с.) 4WD
  • Год 2016
  • Пробег 95593 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 315900
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 5461 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 585 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz S-Класс AMG

АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.
Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.

Преимущества:
- Семиступенчатая автоматическая КП 7G-TRONIC PLUS
- Кожа Nappa Эксклюзив черная
- Кованые колесные диски AMG 20"
- Расширители колесных арок AMG
- Акустическая система Burmester® High-End 3D-Surround-Soundsystem DVD-плейер
- Подсветка салона Ambient Lighting
- Сервозакрывание дверей и крышки багажника
- Отдельно запираемая крышка багажника
- Подогрев задних сидений Plus Пакет PASSION AMG Функция ECO Start-Stop TIREFIT (комплект для временного ремонта шины) Отделка черный "рояльный" лак Пакет "Личный водитель" Пакет систем помощи водителю PLUS Пакет "Комфортные сиденья сзади"
- Индивидуальная система развлечений в задней части салона Комплексная система запоминания параметров
- Индикатор состояния задних ремней безопасности
- Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
- Тормозные суппорты желтого цвета
- Система контроля давления в шинах
- Стайлинг пакет AMG Теплозащитное круговое остекление отражающее инфракрасное излучение
- Тонированные стекла в задней части салона
- Автоматическая климатическая установка THERMOTRONIC Упаковка
- Внутреннее и боковое зеркало заднего вида со стороны водителя с автоматическим затемнением
- Система запоминания параметров для задних боковых сидений
- Пакет "Комфортные сидения спереди"
- Сиденья повышенной комфортности сзади включая систему вентиляции и подогрева Подогрев передних сидений Plus Пакет KEYLESS-GO
- Весь автомобиль в прозрачной бронеплёнки
- Сделан рестайлинг кузова (фары, бампера)

315900

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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