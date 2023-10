Mercedes-Benz S-Класс AMG

АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.

Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.

Преимущества:

- Семиступенчатая автоматическая КП 7G-TRONIC PLUS

- Кожа Nappa Эксклюзив черная

- Кованые колесные диски AMG 20"

- Расширители колесных арок AMG

- Акустическая система Burmester® High-End 3D-Surround-Soundsystem DVD-плейер

- Подсветка салона Ambient Lighting

- Сервозакрывание дверей и крышки багажника

- Отдельно запираемая крышка багажника

- Подогрев задних сидений Plus Пакет PASSION AMG Функция ECO Start-Stop TIREFIT (комплект для временного ремонта шины) Отделка черный "рояльный" лак Пакет "Личный водитель" Пакет систем помощи водителю PLUS Пакет "Комфортные сиденья сзади"

- Индивидуальная система развлечений в задней части салона Комплексная система запоминания параметров

- Индикатор состояния задних ремней безопасности

- Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира

- Тормозные суппорты желтого цвета

- Система контроля давления в шинах

- Стайлинг пакет AMG Теплозащитное круговое остекление отражающее инфракрасное излучение

- Тонированные стекла в задней части салона

- Автоматическая климатическая установка THERMOTRONIC Упаковка

- Внутреннее и боковое зеркало заднего вида со стороны водителя с автоматическим затемнением

- Система запоминания параметров для задних боковых сидений

- Пакет "Комфортные сидения спереди"

- Сиденья повышенной комфортности сзади включая систему вентиляции и подогрева Подогрев передних сидений Plus Пакет KEYLESS-GO

- Весь автомобиль в прозрачной бронеплёнки

- Сделан рестайлинг кузова (фары, бампера)

315900