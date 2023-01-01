Mercedes-Benz SL-Класс AMG

Преимущества:

- Электронный ПТС, действующий

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Матричные фары Digital Light

- 21 Легкосплавные Диски AMG

- Подруливающие задние колеса

- Вентилируемые тормозные диски

- Бесключевой доступ

- Спортивные сидения AMG с ярко выраженной боковой поддержкой

- Электроприводы сидений с функцией памяти

- Вентиляция передних сидений

- Регулируемый 11,9-дюймовый тачскрин с несколькими режимами отображения информации и специальным AMG-меню

- 12,3-дюймовая цифровая приборная панель

- Контурная подсветка салона

- Аудиосистема Burmester

- Система экстренного торможения

- Система распознавания пешеходов

- Система распознавания знаков

- Проекция на лобовое стекло

- Жалюзи Airpanel в передней решетке

- Активный спойлер

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