Mercedes-Benz SL-Класс AMG
Преимущества:
- Электронный ПТС, действующий
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Матричные фары Digital Light
- 21 Легкосплавные Диски AMG
- Подруливающие задние колеса
- Вентилируемые тормозные диски
- Бесключевой доступ
- Спортивные сидения AMG с ярко выраженной боковой поддержкой
- Электроприводы сидений с функцией памяти
- Вентиляция передних сидений
- Регулируемый 11,9-дюймовый тачскрин с несколькими режимами отображения информации и специальным AMG-меню
- 12,3-дюймовая цифровая приборная панель
- Контурная подсветка салона
- Аудиосистема Burmester
- Система экстренного торможения
- Система распознавания пешеходов
- Система распознавания знаков
- Проекция на лобовое стекло
- Жалюзи Airpanel в передней решетке
- Активный спойлер
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