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Mercedes-Benz V-Класс
2022
11 500 000 ₽
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Mercedes-Benz V-Класс 2022

11 500 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель V-Класс
  • Поколение II
  • Модификация 300 d экстра длинный 2.0d AT (237 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 27 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 159985
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1950 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 237 л.с.
  • Воблер 33

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz V-Класс

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Мы рады представить вам автомобиль Mercedes-Benz V-Класс, который был пригнан из-за границы и сохранил свой родной окрас. Этот автомобиль можно считать настоящим сокровищем, поскольку он обладает всеми качествами, которые присущи машинам этого бренда.

Комплект ключей, полный привод, мощный двигатель – все это уже достаточно, чтобы заинтересоваться покупкой этого автомобиля. Кроме того, Mercedes-Benz V-Класс оснащен камерой заднего вида, трёх зонным климат-контролем, подогревом передних сидений, электроприводом крышки багажника и боковых дверей. Также установлены датчик света и дождя, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и пневмоподвеска. А навигация поможет вам не сбиться с пути, если вы отправитесь в дальнее путешествие.

Кроме всего этого, мы предлагаем вам уникальное предложение: звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет о данном автомобиле. Мы уверены, что данный отчет предоставит вам все необходимые сведения о техническом состоянии автомобиля, а также поможет сделать вам окончательный выбор.

Мы стремимся предоставить нашим клиентам исключительное качество и уверены, что Mercedes-Benz V-Класс будет вам верным другом на дороге и надежным помощником в повседневной жизни. Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля – звоните нам уже сейчас!

id159985

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