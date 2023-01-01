Mercedes-Benz V-Класс

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Мы рады представить вам автомобиль Mercedes-Benz V-Класс, который был пригнан из-за границы и сохранил свой родной окрас. Этот автомобиль можно считать настоящим сокровищем, поскольку он обладает всеми качествами, которые присущи машинам этого бренда.

Комплект ключей, полный привод, мощный двигатель – все это уже достаточно, чтобы заинтересоваться покупкой этого автомобиля. Кроме того, Mercedes-Benz V-Класс оснащен камерой заднего вида, трёх зонным климат-контролем, подогревом передних сидений, электроприводом крышки багажника и боковых дверей. Также установлены датчик света и дождя, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и пневмоподвеска. А навигация поможет вам не сбиться с пути, если вы отправитесь в дальнее путешествие.

Кроме всего этого, мы предлагаем вам уникальное предложение: звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет о данном автомобиле. Мы уверены, что данный отчет предоставит вам все необходимые сведения о техническом состоянии автомобиля, а также поможет сделать вам окончательный выбор.

Мы стремимся предоставить нашим клиентам исключительное качество и уверены, что Mercedes-Benz V-Класс будет вам верным другом на дороге и надежным помощником в повседневной жизни. Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля – звоните нам уже сейчас!

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