Mercedes-Benz V-Класс

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Сегодня мы хотим рассказать вам о нашем новом поступлении - Mercedes-Benz V-Класс.

Этот автомобиль был пригнан из-за границы и на данный момент полностью в родном окрасе. В комплекте входит полный набор ключей для вашего удобства.

У Mercedes-Benz V-Класса есть множество дополнительных функций, которые добавляют еще больше комфорта в вашу жизнь. Камера заднего вида, трёх зонный климат-контроль и подогрев передних сидений обеспечат вам уют и ощущение домашнего тепла в любой поездке.

Электропривод крышки багажника и боковых дверей позволяют очень комфортно садиться в авто, а также максимально быстро и удобно загружать багаж. Датчик света и дождя автоматически активируют фары и стеклоочистители при необходимости, обеспечивая максимальную безопасность на дороге.

Адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе - это дополнительные особенности, которые обеспечат вас максимальным комфортом и безопасностью на дороге. Вы также оцените пневмоподвеску, что обеспечивает идеальное сцепление между авто и дорогой, и навигацию, что поможет вам быстро и удобно выбрать маршрут в любом направлении.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем, что Mercedes-Benz V-Класс станет неотъемлемой частью вашей жизни и не подведет ни на одной поездке.

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