Mercedes-Benz V-Класс

Уникальный шанс приобрести новый Mercedes-Benz V-Класс 2018 года выпуска в черном цвете с полным приводом и мощным 190-сильным дизельным двигателем. Этот минивэн "extra long" 2.1D AT 4WD комплектации оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды.

Вы оцените удобство кожаного салона, а система кругового отбора с четырьмя камерами и камерой заднего вида с динамической разметкой обеспечат безопасность при парковке. А электропривод двери багажника и боковых задних дверей сделают загрузку и разгрузку максимально простой и удобной.

Для вашего комфорта и удобства в этом автомобиле установлены обогрев передних сидений и трехзонный климат-контроль с развитой системой вентиляции второго и третьего ряда. А заводская навигация и система старт-стоп, а также экран мультимедии 7 дюймов (CarPlay) и передние, задние и задние парктроники сделают поездку максимально комфортной.

С этим Mercedes-Benz V-Классом вы получите адаптивную головную оптику LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEM, который обеспечивает максимальное освещение дороги, а адаптивный круиз-контроль и современный мультифункциональное рулевое колесо (бортовой, Handsfree) обеспечивают максимальный комфорт и управляемость.

Также в комплектации есть полный электропакет, мультибокс в багажном отделении, датчик света, атермальное остекление, ассистент спуска и багажные рейлинги на крыше.

Не упустите уникальную возможность стать обладателем этого шикарного автомобиля Mercedes-Benz V-Класс 2018 года выпуска.

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