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Mercedes-Benz V-Класс
2018
4 698 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mercedes-Benz V-Класс 2018

4 698 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель V-Класс
  • Поколение II
  • Модификация 250 d экстра длинный 2.1d AT (190 л.с.) 4WD
  • Комплектация V250 d AVG Edition 4MATIC экстра длинный
  • Год 2018
  • Пробег 154121 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 543785
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2143 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 2

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz V-Класс

Уникальный шанс приобрести новый Mercedes-Benz V-Класс 2018 года выпуска в черном цвете с полным приводом и мощным 190-сильным дизельным двигателем. Этот минивэн "extra long" 2.1D AT 4WD комплектации оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды.

Вы оцените удобство кожаного салона, а система кругового отбора с четырьмя камерами и камерой заднего вида с динамической разметкой обеспечат безопасность при парковке. А электропривод двери багажника и боковых задних дверей сделают загрузку и разгрузку максимально простой и удобной.

Для вашего комфорта и удобства в этом автомобиле установлены обогрев передних сидений и трехзонный климат-контроль с развитой системой вентиляции второго и третьего ряда. А заводская навигация и система старт-стоп, а также экран мультимедии 7 дюймов (CarPlay) и передние, задние и задние парктроники сделают поездку максимально комфортной.

С этим Mercedes-Benz V-Классом вы получите адаптивную головную оптику LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEM, который обеспечивает максимальное освещение дороги, а адаптивный круиз-контроль и современный мультифункциональное рулевое колесо (бортовой, Handsfree) обеспечивают максимальный комфорт и управляемость.

Также в комплектации есть полный электропакет, мультибокс в багажном отделении, датчик света, атермальное остекление, ассистент спуска и багажные рейлинги на крыше.

Не упустите уникальную возможность стать обладателем этого шикарного автомобиля Mercedes-Benz V-Класс 2018 года выпуска.

id543785

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