Mercedes-Benz V-Класс

Преимущества:

- Премиальная аудиосистема Burmester

- Навигационная система

- Камеры кругового обзора

- Увеличенный бак на 70 литров топлива

- Электропривод сидений, первый ряд с памятью положения

- Обогрев передних сидений

- 3-х зонный климат-контроль

- Третий ряд сидения

- Электропривод с доводчиками задних дверей с управлением с консоли водителя

- Электропривод багажной двери

- Активная тормозная система

- Зеркала заднего вида с обогревом, автозатемнением и функцией складывания

- Светодиодная оптика

- Система распознавания дорожных знаков

- Круиз-контроль

- Система помощи при подъёме в гору

- Мультифункциональный руль

- Система контроля полосы

- Система контроля слепых зон

- Датчики парковки

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