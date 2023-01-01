Mercedes-Benz V-Класс
Преимущества:
- Премиальная аудиосистема Burmester
- Навигационная система
- Камеры кругового обзора
- Увеличенный бак на 70 литров топлива
- Электропривод сидений, первый ряд с памятью положения
- Обогрев передних сидений
- 3-х зонный климат-контроль
- Третий ряд сидения
- Электропривод с доводчиками задних дверей с управлением с консоли водителя
- Электропривод багажной двери
- Активная тормозная система
- Зеркала заднего вида с обогревом, автозатемнением и функцией складывания
- Светодиодная оптика
- Система распознавания дорожных знаков
- Круиз-контроль
- Система помощи при подъёме в гору
- Мультифункциональный руль
- Система контроля полосы
- Система контроля слепых зон
- Датчики парковки
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