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Mercedes-Benz V-Класс
2019
6 299 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz V-Класс 2019

6 299 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель V-Класс
  • Поколение II
  • Модификация 200 d длинный 2.1d AT (136 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2019
  • Пробег 51341 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 665657
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2143 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.
  • Воблер 011

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz V-Класс

Преимущества:
- Премиальная аудиосистема Burmester
- Навигационная система
- Камеры кругового обзора
- Увеличенный бак на 70 литров топлива
- Электропривод сидений, первый ряд с памятью положения
- Обогрев передних сидений
- 3-х зонный климат-контроль
- Третий ряд сидения
- Электропривод с доводчиками задних дверей с управлением с консоли водителя
- Электропривод багажной двери
- Активная тормозная система
- Зеркала заднего вида с обогревом, автозатемнением и функцией складывания
- Светодиодная оптика
- Система распознавания дорожных знаков
- Круиз-контроль
- Система помощи при подъёме в гору
- Мультифункциональный руль
- Система контроля полосы
- Система контроля слепых зон
- Датчики парковки

id665657

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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