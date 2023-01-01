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Mercedes-Benz V-Класс
2015
6 580 000 ₽
Доставка от 19 000 ₽
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Mercedes-Benz V-Класс 2015

6 580 000 ₽
Доставка от 19 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель V-Класс
  • Поколение II
  • Модификация 250 d экстра длинный 2.1d AT (190 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2015
  • Пробег 193607 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • Воблер 362
  • VIN 075730
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2143 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.

Комплектация

  • Светодиодные фары
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Информация

Mercedes-Benz V-Класс

Преимущества:
- Оригинальный ПТС
- Раздельный климат-контроль
- Премиальная аудиосистема Burmester
- Навигационная система
- Камера заднего вида
- Обогрев сидений

075730

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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