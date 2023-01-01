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Mercedes-Benz V-Класс
2023
12 299 000 ₽
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Mercedes-Benz V-Класс 2023

12 299 000 ₽
Возможна доставка
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Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс
Mercedes-Benz V-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель V-Класс
  • Поколение II
  • Модификация 250 d длинный 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2023
  • Пробег 39 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • Воблер 78
  • VIN 221470
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1950 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz V-Класс

221470

Fresh Москва Теплый стан
Адрес: Калужское шоссе, 21-й километр, 3
Время работы: 9:00 - 21:00
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