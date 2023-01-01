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Mercedes-Benz Viano
2011
2 090 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mercedes-Benz Viano 2011

2 090 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mercedes-Benz Viano
Mercedes-Benz Viano
Mercedes-Benz Viano
Mercedes-Benz Viano
Mercedes-Benz Viano
Mercedes-Benz Viano
Mercedes-Benz Viano
Mercedes-Benz Viano
Mercedes-Benz Viano
Mercedes-Benz Viano
Mercedes-Benz Viano
Mercedes-Benz Viano
Mercedes-Benz Viano
Mercedes-Benz Viano
Mercedes-Benz Viano

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель Viano
  • Поколение I (W639) Рестайлинг
  • Модификация L3 2.1d AT (163 л.с.) 4WD
  • Год 2011
  • Пробег 330628 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • VIN 687049
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2143 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 163 л.с.
  • Воблер 200

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Mercedes-Benz Viano

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам автомобиль Mercedes-Benz Viano 2011 года выпуска. Этот минивэн идеально подойдет для дальних поездок большой компанией, благодаря своей вместительности и комфорту.

Этот автомобиль был ввезён с Германии в 2014 году. Кроме того, он был тщательно проверен нашими специалистами на предмет технического состояния.

Mercedes-Benz Viano оснащён кондиционером и обогревом сидений, что обеспечивает максимальный комфорт и удобство в любое время года. Также, для более удобного управления автомобилем, предусмотрены такие опции, как круиз-контроль и датчик света.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем надежного автомобиля Mercedes-Benz Viano от нашей компании!

id687049

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
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