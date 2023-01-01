Mercedes-Benz Viano

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам автомобиль Mercedes-Benz Viano 2011 года выпуска. Этот минивэн идеально подойдет для дальних поездок большой компанией, благодаря своей вместительности и комфорту.

Этот автомобиль был ввезён с Германии в 2014 году. Кроме того, он был тщательно проверен нашими специалистами на предмет технического состояния.

Mercedes-Benz Viano оснащён кондиционером и обогревом сидений, что обеспечивает максимальный комфорт и удобство в любое время года. Также, для более удобного управления автомобилем, предусмотрены такие опции, как круиз-контроль и датчик света.

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