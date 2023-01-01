Mercedes-Benz Vito

Приветствуем вас, уважаемые клиенты! FRESH AUTO - крупнейший дилер по продаже автомобилей с пробегом в России. Мы представляем автомобиль Mercedes-Benz Vito, 2018 года выпуска - модель 114 CDI L1 2.1d MT (136 л.с.), пробег 202479км. Этот автомобиль был ввезен в Россию в 2023 году и не имеет регистрации в РФ, что означает, что Вы станете первым владельцем в России! Автомобиль находится в заводском лакокрасочном покрытии.

Этот Минивэн оборудован кондиционером, иммобилайзером, бортовым компьютером, усилителем рулевого управления, обогревом сидений и тканевым салоном. Комфорт водителя обеспечивается регулировкой сиденья водителя по высоте и регулировкой руля в 2 плоскостях. На задних сиденьях есть регулировка по высоте для пассажиров, электростеклоподъемники для всех окон, а защиту водителя и пассажиров обеспечивают подушки безопасности фронтальные и боковые. Магнитола с CD дополнит комфортное и безопасное перемещение.

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