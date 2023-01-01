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Mercedes-Benz Vito
2018
2 797 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mercedes-Benz Vito 2018

2 797 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель Vito
  • Поколение III (W447)
  • Модификация 114 CDI L1 2.1d MT (136 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 202479 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Синий
  • VIN 516926
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2143 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.
  • Воблер 249

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz Vito

Приветствуем вас, уважаемые клиенты! FRESH AUTO - крупнейший дилер по продаже автомобилей с пробегом в России. Мы представляем автомобиль Mercedes-Benz Vito, 2018 года выпуска - модель 114 CDI L1 2.1d MT (136 л.с.), пробег 202479км. Этот автомобиль был ввезен в Россию в 2023 году и не имеет регистрации в РФ, что означает, что Вы станете первым владельцем в России! Автомобиль находится в заводском лакокрасочном покрытии.

Этот Минивэн оборудован кондиционером, иммобилайзером, бортовым компьютером, усилителем рулевого управления, обогревом сидений и тканевым салоном. Комфорт водителя обеспечивается регулировкой сиденья водителя по высоте и регулировкой руля в 2 плоскостях. На задних сиденьях есть регулировка по высоте для пассажиров, электростеклоподъемники для всех окон, а защиту водителя и пассажиров обеспечивают подушки безопасности фронтальные и боковые. Магнитола с CD дополнит комфортное и безопасное перемещение.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. FRESH AUTO - удобный и надежный выбор!

id516926

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