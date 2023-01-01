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Mercedes-Benz Vito
2019
7 299 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mercedes-Benz Vito 2019

7 299 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель Vito
  • Поколение III (W447)
  • Модификация 119 BlueTEC L2 2.1d AT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 43822 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 684090
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2143 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 323

Информация

Mercedes-Benz Vito

Mercedes-Benz Vito, 2019 - это отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество и стильный дизайн. Автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его надежность и безопасность. Единственным владельцем является один человек, а ПТС - оригинальный, что подтверждает его историю.

Одной из главных особенностей Mercedes-Benz Vito является высокая расширяемость. Он может использоваться как в качестве рабочего автомобиля для перевозки грузов, так и в качестве семейного автомобиля для перевозки пассажиров. Неважно, какой будет ваш выбор, Mercedes-Benz Vito всегда будет доставлять удовольствие.

Благодаря своей динамичной и мощной моторной установке, Mercedes-Benz Vito обеспечивает непревзойденную производительность на дорогах. Он передвигается быстро и легко, что делает его идеальным выбором для долгих поездок.

Когда Вы садитесь за руль Mercedes-Benz Vito, Вы почувствуете, насколько интерьер просторный и уютный. Отделка высокого качества делает каждую поездку комфортной и приятной. Технологии позволяют управлять автомобилем легко и безопасно, а эргономичный дизайн салона напоминает о том, что машина создана для Вашего комфорта.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Mercedes-Benz Vito, 2019 - это прекрасный автомобиль, созданный для тех, кто желает получить максимум от своих поездок. Не упустите свой шанс приобрести этот совершенный автомобиль и наслаждаться каждой ездой.

id684090

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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