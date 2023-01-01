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Mercedes-Benz Vito
2013
2 529 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mercedes-Benz Vito 2013

2 529 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель Vito
  • Поколение II (W639) Рестайлинг
  • Модификация 113 CDI L1 2.1d AT (136 л.с.)
  • Год 2013
  • Пробег 185815 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 800192
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2143 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.
  • Воблер 382

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz Vito

Уважаемые клиенты, рады представить вам наш автомобиль Mercedes-Benz Vito 2013 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Он имел всего двух владельцев и был аккуратно эксплуатирован.

Mercedes-Benz Vito - это мощный и надежный автомобиль, который станет вашим верным спутником во время путешествий и повседневных поездок. Его богатая комплектация позволит вам наслаждаться комфортом и безопасностью на дорогах любой сложности.

Автомобиль оснащен тремя рядами сидений, что делает его очень просторным и удобным для перевозки больших групп пассажиров. Также в нем имеется климат-контроль, обогрев сидений, камера заднего и переднего вида, парктроник, что сделает вашу поездку максимально комфортной и безопасной.

Mercedes-Benz Vito - это не только функциональный и мощный автомобиль, но и стильный автомобиль, который подчеркнет ваш индивидуальный стиль. Сочетание высококачественных материалов и современных технологий делает его по-настоящему привлекательным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут вам выбрать автомобиль, который идеально подойдет для вас. Не упустите свой шанс приобрести этот великолепный автомобиль!

id800192

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