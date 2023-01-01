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Mercedes-Benz Vito
2018
2 799 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mercedes-Benz Vito 2018

2 799 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito
Mercedes-Benz Vito

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель Vito
  • Поколение III (W447)
  • Модификация 111 CDI L3 1.6d MT (114 л.с.)
  • Комплектация Tourer Base
  • Год 2018
  • Пробег 83566 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 429749
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 114 л.с.
  • Воблер 148

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Mercedes-Benz Vito

Дорогие друзья!
Рады представить Вам автомобиль, который станет незаменимым помощником в Вашей жизни - Mercedes-Benz Vito, 2018 года выпуска. Он уже ввезен на территорию России в 2023 году и готов к эксплуатации.

Mercedes-Benz Vito - это просторный и удобный минивэн на 8 мест, который сочетает в себе комфорт и функциональность. Комплектация автомобиля включает в себя кондиционер, штатную аудиосистему, мультифункциональное рулевое колесо и обогрев сидений.

Автомобиль имеет электронный ПТС, что является гарантией его легальности и отсутствия проблем со снятием с учёта.

Вы можете приобрести этот автомобиль уже сегодня! Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и предоставят Вам полную информацию о машине.

Не упустите возможность приобрести такой замечательный автомобиль, который станет незаменимым помощником для Вас и вашей семьи. Сделайте свою жизнь комфортнее и безопаснее вместе с Mercedes-Benz Vito!

id429749

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
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