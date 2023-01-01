Mercedes-Benz Vito

Дорогие друзья!

Рады представить Вам автомобиль, который станет незаменимым помощником в Вашей жизни - Mercedes-Benz Vito, 2018 года выпуска. Он уже ввезен на территорию России в 2023 году и готов к эксплуатации.

Mercedes-Benz Vito - это просторный и удобный минивэн на 8 мест, который сочетает в себе комфорт и функциональность. Комплектация автомобиля включает в себя кондиционер, штатную аудиосистему, мультифункциональное рулевое колесо и обогрев сидений.

Автомобиль имеет электронный ПТС, что является гарантией его легальности и отсутствия проблем со снятием с учёта.

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Не упустите возможность приобрести такой замечательный автомобиль, который станет незаменимым помощником для Вас и вашей семьи. Сделайте свою жизнь комфортнее и безопаснее вместе с Mercedes-Benz Vito!

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