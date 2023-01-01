MINI Countryman

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Добрый день, уважаемые автолюбители! Мы рады представить Вам новый MINI Countryman 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен в США и уже находится на учете в России. Он имеет всего одного собственника по ПТС.

MINI Countryman - это автомобиль, который обладает уникальным дизайном и высоким уровнем комфорта. Он оснащен люком, раздельным климат-контролем, премиальной музыкой harman kardon, датчиками дождя и света, а также в комплекте идут две зарядки - силовая и 220.

Этот автомобиль - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в своих поездках. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры готовы ответить на все Ваши вопросы и организовать тест-драйв. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого потрясающего автомобиля!

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