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MINI Countryman
2020
2 899 000 ₽
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MINI Countryman 2020

2 899 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman

Характеристики

  • Марка MINI
  • Модель Countryman
  • Поколение II
  • Модификация Cooper S E 1.5hyb AT (224 л.с.) 4WD
  • Комплектация Cooper ALL4
  • Год 2020
  • Пробег 42688 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN L92303
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1499 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 224 л.с.
  • Воблер 269

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

MINI Countryman

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Добрый день, уважаемые автолюбители! Мы рады представить Вам новый MINI Countryman 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен в США и уже находится на учете в России. Он имеет всего одного собственника по ПТС.

MINI Countryman - это автомобиль, который обладает уникальным дизайном и высоким уровнем комфорта. Он оснащен люком, раздельным климат-контролем, премиальной музыкой harman kardon, датчиками дождя и света, а также в комплекте идут две зарядки - силовая и 220.

Этот автомобиль - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в своих поездках. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры готовы ответить на все Ваши вопросы и организовать тест-драйв. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого потрясающего автомобиля!

idL92303

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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