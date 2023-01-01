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MINI Countryman
2017
2 797 000 ₽
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MINI Countryman 2017

2 797 000 ₽
Возможна доставка
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Показать телефон + 7 495 165 05 69
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MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman
MINI Countryman

Характеристики

  • Марка MINI
  • Модель Countryman
  • Поколение II
  • Модификация Cooper S 2.0 AT (192 л.с.) 4WD
  • Комплектация Cooper S ALL4
  • Год 2017
  • Пробег 73509 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • Воблер 088
  • VIN D59907
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1998 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 192 л.с.

Информация

MINI Countryman

Преимущества:

- Полный привод
- 2-зонный климат-контроль
- Ксеноновые фары
- Система START/STOP
- Сенсорный мультимедиа экран
- Обогрев передних сидений

D59907

Fresh МО Зеленоград
Адрес: 2-й микрорайон, 13/3, рабочий посёлок Ржавки, городской округ Солнечногорск, Московская область
Отдел продаж: + 7 495 165 05 69
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