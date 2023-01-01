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MINI Hatch
2012
1 009 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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MINI Hatch 2012

1 009 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch
MINI Hatch

Характеристики

  • Марка MINI
  • Модель Hatch
  • Поколение II (R56) Рестайлинг
  • Модификация Cooper 1.6 AT (122 л.с.)
  • Комплектация Cooper
  • Год 2012
  • Пробег 142159 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Бежевый
  • Воблер 099
  • VIN 448469
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 122 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

MINI Hatch

Преимущества:
- Запуск двигателя с кнопки
- Кондиционер
- Обогрев передних сидений
- Мультифункциональный руль
- Круиз-контроль
- Электростеклоподъемники
- Электрорегулировка боковых зеркал

448469

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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