Mitsubishi ASX

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Представляем вашему вниманию эксклюзивный автомобиль Mitsubishi ASX 2022 года выпуска, пригнанный из Казахстана в мае 2023 года. Этот автомобиль является настоящим воплощением комфорта и безопасности.

Электронный ПТС и полный комплект ключей и документов гарантируют безопасность и надежность при покупке. А наличие дополнительных опций, таких как панорамная крыша, безключевой доступ, электро складывание зеркал, кожанный салон, обогрев передних сидений, камера заднего вида и парктроники, сделают вашу поездку еще более комфортной и приятной.

Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии, что подчеркивает его стильный и элегантный внешний вид.

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