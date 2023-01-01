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Mitsubishi ASX
2022
2 999 000 ₽
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Mitsubishi ASX 2022

2 999 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель ASX
  • Поколение I Рестайлинг 3
  • Модификация 2.0 CVT (150 л.с.)
  • Комплектация Instyle
  • Год 2022
  • Пробег 33 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 702087
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 286

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi ASX

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Представляем вашему вниманию эксклюзивный автомобиль Mitsubishi ASX 2022 года выпуска, пригнанный из Казахстана в мае 2023 года. Этот автомобиль является настоящим воплощением комфорта и безопасности.

Электронный ПТС и полный комплект ключей и документов гарантируют безопасность и надежность при покупке. А наличие дополнительных опций, таких как панорамная крыша, безключевой доступ, электро складывание зеркал, кожанный салон, обогрев передних сидений, камера заднего вида и парктроники, сделают вашу поездку еще более комфортной и приятной.

Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии, что подчеркивает его стильный и элегантный внешний вид.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному на сайте, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш опытный продавец ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать именно тот автомобиль, который подойдет именно вам.

Не упустите свой шанс стать обладателем такого прекрасного автомобиля, сделайте свой выбор прямо сейчас!

id702087

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Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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