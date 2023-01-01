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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mitsubishi ASX
2022
2 499 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mitsubishi ASX 2022

2 499 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель ASX
  • Поколение I Рестайлинг 3
  • Модификация 2.0 CVT (150 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 1419 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 000497
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 44

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi ASX

Уважаемые автолюбители!
Сегодня мы рады представить вам новый автомобиль Mitsubishi ASX 2022 года выпуска. Это надежный и функциональный автомобиль, который станет вашим незаменимым партнером в любых поездках.

Автомобиль был ввезен из ОАЭ, обладает электронным ПТС и не был поставлен на учет. Вы можете стать первым владельцем этого отличного автомобиля и наслаждаться его прекрасной производительностью и удобствами.

Дополнительные опции Mitsubishi ASX 2022 года включают кондиционер, легкосплавные диски с диаметром 18 дюймов, круиз-контроль, антипробуксовочную систему, систему курсовой устойчивости, парктроник, камеру заднего вида и электроскладывание зеркал. Все это делает езду на этом автомобиле максимально комфортной и безопасной.

Не упустите возможность приобрести этот автомобиль уже сегодня! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что вы останетесь довольны покупкой Mitsubishi ASX 2022 и будете наслаждаться его прекрасной ездой на протяжении многих лет.

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