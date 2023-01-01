Mitsubishi ASX

Уважаемые автолюбители!

Сегодня мы рады представить вам новый автомобиль Mitsubishi ASX 2022 года выпуска. Это надежный и функциональный автомобиль, который станет вашим незаменимым партнером в любых поездках.

Автомобиль был ввезен из ОАЭ, обладает электронным ПТС и не был поставлен на учет. Вы можете стать первым владельцем этого отличного автомобиля и наслаждаться его прекрасной производительностью и удобствами.

Дополнительные опции Mitsubishi ASX 2022 года включают кондиционер, легкосплавные диски с диаметром 18 дюймов, круиз-контроль, антипробуксовочную систему, систему курсовой устойчивости, парктроник, камеру заднего вида и электроскладывание зеркал. Все это делает езду на этом автомобиле максимально комфортной и безопасной.

Не упустите возможность приобрести этот автомобиль уже сегодня! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что вы останетесь довольны покупкой Mitsubishi ASX 2022 и будете наслаждаться его прекрасной ездой на протяжении многих лет.

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