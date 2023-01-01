Mitsubishi Eclipse Cross

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады представить вам Mitsubishi Eclipse Cross 2022 года выпуска. Этот автомобиль был привезен из-за рубежа и имеет заводское лакокрасочное покрытие. Он находится без учета в РФ и имеет только одного собственника.

Mitsubishi Eclipse Cross оснащен всеми необходимыми опциями для максимально комфортной езды. Панорамная крыша, электро-привод передних сидений, раздельный климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев передних сидений и автоскладывание зеркал - все это позволит вам наслаждаться каждой поездкой.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о Mitsubishi Eclipse Cross 2022 года выпуска. Не упустите возможность приобрести этот автомобиль уже сегодня!

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