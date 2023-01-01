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Mitsubishi Eclipse Cross
2022
3 490 000 ₽
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Mitsubishi Eclipse Cross 2022

3 490 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Eclipse Cross
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 1900 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 000678
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 331

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Eclipse Cross

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады представить вам Mitsubishi Eclipse Cross 2022 года выпуска. Этот автомобиль был привезен из-за рубежа и имеет заводское лакокрасочное покрытие. Он находится без учета в РФ и имеет только одного собственника.

Mitsubishi Eclipse Cross оснащен всеми необходимыми опциями для максимально комфортной езды. Панорамная крыша, электро-привод передних сидений, раздельный климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев передних сидений и автоскладывание зеркал - все это позволит вам наслаждаться каждой поездкой.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о Mitsubishi Eclipse Cross 2022 года выпуска. Не упустите возможность приобрести этот автомобиль уже сегодня!

id000678

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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