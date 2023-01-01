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Mitsubishi Eclipse Cross
2019
2 249 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mitsubishi Eclipse Cross 2019

2 249 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Eclipse Cross
  • Поколение I
  • Модификация 1.5 CVT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 20640 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 017736
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1499 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 72

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Eclipse Cross

Вы ищете надежный автомобиль с превосходной производительностью и современными функциями? У нас есть отличное предложение для вас - Mitsubishi Eclipse Cross, 2019 года выпуска. Этот автомобиль уже ввезен в РФ в 2023 году и готов стать вашим верным спутником на дорогах.

Один из основных преимуществ этого автомобиля - его мощность и управляемость. С двигателем объемом 1.5 литра и передачей CVT, он развивает до 150 лошадиных сил. Благодаря полному приводу и пробегу всего 20640 километров, вы можете быть уверены в надежности этого автомобиля.

Помимо своих технических достоинств, Mitsubishi Eclipse Cross также обладает рядом комфортных и инновационных функций. Вы будете рады узнать, что он оснащен электронным ПТС и имел только одного владельца. Бесключевой доступ позволит вам удобно заблокировать и разблокировать автомобиль, а электроскладывающиеся зеркала с подогревом обеспечат ясную видимость в любых погодных условиях.

Интеллектуальные функции этого автомобиля также поражают. Он оснащен датчиками света и дождя, которые автоматически регулируют яркость фар и включают стеклоочистители в случае непогоды. Активный круиз-контроль поможет вам сохранять комфортную скорость на трассе, а система контроля движения в полосе поможет вам оставаться в безопасности на дороге.

Необходимо отметить, что в салоне Mitsubishi Eclipse Cross вы найдете простор и удобство. Панорамное остекление создает ощущение свободы и прекрасного обзора окружающей среды. Кроме того, автомобиль оборудован 2-зонным климат-контролем, чтобы каждый пассажир мог насладиться оптимальной температурой в салоне.

Современные инновационные возможности также доступны в Mitsubishi Eclipse Cross. Вы сможете подключить ваш смартфон через Apple Car Play или Android Auto и получить доступ ко всем своим любимым приложениям и функциям, не отрывая глаз от дороги. А функция Auto Hold обеспечит удобство при стоянках и остановках на светофоре.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором и предоставить дополнительную информацию о Mitsubishi Eclipse Cross, чтобы вы могли сделать правильное решение. Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля!

id017736

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