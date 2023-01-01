Mitsubishi Eclipse Cross

Вы ищете надежный автомобиль с превосходной производительностью и современными функциями? У нас есть отличное предложение для вас - Mitsubishi Eclipse Cross, 2019 года выпуска. Этот автомобиль уже ввезен в РФ в 2023 году и готов стать вашим верным спутником на дорогах.

Один из основных преимуществ этого автомобиля - его мощность и управляемость. С двигателем объемом 1.5 литра и передачей CVT, он развивает до 150 лошадиных сил. Благодаря полному приводу и пробегу всего 20640 километров, вы можете быть уверены в надежности этого автомобиля.

Помимо своих технических достоинств, Mitsubishi Eclipse Cross также обладает рядом комфортных и инновационных функций. Вы будете рады узнать, что он оснащен электронным ПТС и имел только одного владельца. Бесключевой доступ позволит вам удобно заблокировать и разблокировать автомобиль, а электроскладывающиеся зеркала с подогревом обеспечат ясную видимость в любых погодных условиях.

Интеллектуальные функции этого автомобиля также поражают. Он оснащен датчиками света и дождя, которые автоматически регулируют яркость фар и включают стеклоочистители в случае непогоды. Активный круиз-контроль поможет вам сохранять комфортную скорость на трассе, а система контроля движения в полосе поможет вам оставаться в безопасности на дороге.

Необходимо отметить, что в салоне Mitsubishi Eclipse Cross вы найдете простор и удобство. Панорамное остекление создает ощущение свободы и прекрасного обзора окружающей среды. Кроме того, автомобиль оборудован 2-зонным климат-контролем, чтобы каждый пассажир мог насладиться оптимальной температурой в салоне.

Современные инновационные возможности также доступны в Mitsubishi Eclipse Cross. Вы сможете подключить ваш смартфон через Apple Car Play или Android Auto и получить доступ ко всем своим любимым приложениям и функциям, не отрывая глаз от дороги. А функция Auto Hold обеспечит удобство при стоянках и остановках на светофоре.

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