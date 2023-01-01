Mitsubishi Eclipse Cross

Мы рады представить вам автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross 2022 года. Он был ввезен из ОАЭ, имеет одного владельца, электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие.

Mitsubishi Eclipse Cross оснащен рядом современных функций, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство во время езды. 2-зонный климат-контроль позволяет пассажирам точно настроить температуру для себя.

Камера заднего вида и датчики парковки облегчают маневрирование и помогают избежать неприятностей при парковке.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя добавляют удобства и экономят ваше время. Круиз-контроль, датчики дождя и света обеспечивают безопасность и уверенность во время поездки.

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