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Mitsubishi Eclipse Cross
2022
3 270 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi Eclipse Cross 2022

3 270 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Eclipse Cross
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.5 CVT (150 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 451 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 701918
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1499 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 134

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Eclipse Cross

Мы рады представить вам автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross 2022 года. Он был ввезен из ОАЭ, имеет одного владельца, электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие.

Mitsubishi Eclipse Cross оснащен рядом современных функций, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство во время езды. 2-зонный климат-контроль позволяет пассажирам точно настроить температуру для себя.

Камера заднего вида и датчики парковки облегчают маневрирование и помогают избежать неприятностей при парковке.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя добавляют удобства и экономят ваше время. Круиз-контроль, датчики дождя и света обеспечивают безопасность и уверенность во время поездки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты будут рады ответить на все ваши вопросы и предоставить вам полную информацию о Mitsubishi Eclipse Cross.

id701918

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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