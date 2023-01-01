Mitsubishi L200

Наша компания предлагает к приобретению легендарный пикап Mitsubishi L200, 2019 года выпуска, который приобретался у официального дилера.

За счет заводского лакокрасочного покрытия кузова автомобиль прекрасно смотрится на дороге и будет радовать своих владельцев долгое время.

В Мitsubishi L200 установлена мультимедийная система с функцией подключения смартфона, датчики света и дождя, обогрев руля и полный электропакет, что сделает поездки максимально комфортными и приятными.

Из дополнительных опций в автомобиль установлены подножки, быстросъемный фаркоп и сигнализация с обратной связью.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Надеемся, что наш предложение будет Вас устраивать и наш автомобиль найдет своего нового счастливого владельца!

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