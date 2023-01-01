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Mitsubishi L200
2019
3 409 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mitsubishi L200 2019

3 409 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
Купить онлайн
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель L200
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 2.4d MT (154 л.с.) 4WD
  • Комплектация Invite+
  • Год 2019
  • Пробег 26694 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Черный
  • VIN 005727
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2442 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 154 л.с.
  • Воблер 245

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi L200

Наша компания предлагает к приобретению легендарный пикап Mitsubishi L200, 2019 года выпуска, который приобретался у официального дилера.

За счет заводского лакокрасочного покрытия кузова автомобиль прекрасно смотрится на дороге и будет радовать своих владельцев долгое время.

В Мitsubishi L200 установлена мультимедийная система с функцией подключения смартфона, датчики света и дождя, обогрев руля и полный электропакет, что сделает поездки максимально комфортными и приятными.

Из дополнительных опций в автомобиль установлены подножки, быстросъемный фаркоп и сигнализация с обратной связью.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Надеемся, что наш предложение будет Вас устраивать и наш автомобиль найдет своего нового счастливого владельца!

id005727

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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