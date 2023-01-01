Mitsubishi L200

Мы рады предложить Вам уникальную возможность приобрести автомобиль Mitsubishi L200, 2022 года выпуска. Этот внедорожник обладает большой популярностью в России благодаря своей надежности и универсальности.

Mitsubishi L200 – это пикап, который идеально подойдет для любых задач, будь то перевозка грузов или поездки на природу на выходных. Автомобиль обладает мощным двигателем, который обеспечивает высокую производительность и легкость управления.

Автомобиль был ввезен в РФ из АОЭ в 2023 году и имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое долгое время сохранит первоначальный вид. Он оснащён кондиционером, что обеспечит комфортную поездку в любую погоду. Кроме того, в автомобиле установлена камера заднего вида и датчики парковки, что облегчит парковку и поможет избежать неприятных ситуаций на дороге.

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