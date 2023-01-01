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Mitsubishi L200
2022
3 720 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi L200 2022

3 720 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель L200
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 2.4d MT (181 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 539 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Серый
  • VIN 015550
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2442 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 181 л.с.
  • Воблер 106

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi L200

Мы рады предложить Вам уникальную возможность приобрести автомобиль Mitsubishi L200, 2022 года выпуска. Этот внедорожник обладает большой популярностью в России благодаря своей надежности и универсальности.

Mitsubishi L200 – это пикап, который идеально подойдет для любых задач, будь то перевозка грузов или поездки на природу на выходных. Автомобиль обладает мощным двигателем, который обеспечивает высокую производительность и легкость управления.

Автомобиль был ввезен в РФ из АОЭ в 2023 году и имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое долгое время сохранит первоначальный вид. Он оснащён кондиционером, что обеспечит комфортную поездку в любую погоду. Кроме того, в автомобиле установлена камера заднего вида и датчики парковки, что облегчит парковку и поможет избежать неприятных ситуаций на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут оформить покупку, чтобы Вы могли наслаждаться ездой на новом автомобиле как можно скорее.

id015550

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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