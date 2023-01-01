Mitsubishi L200

Уважаемые клиенты, мы предлагаем Вам автомобиль Mitsubishi L200 2019 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в сентябре 2019 года и имеет оригинальный ПТС, а также только одного владельца. Весь этот период автомобиль проходил дилерское сервисное обслуживание.

Mitsubishi L200 оснащён климат-контролем, обогревом сидений и руля, круиз-контролем, датчиками дождя и света. Также стоит отметить дополнительные опции: мультифункциональное рулевое колесо, электропривод складывания боковых зеркал, передние противотуманные фары, курсовую устойчивость и Bluetooth.

Этот автомобиль также оснащён дополнительным оборудованием, таким как фаркоп.

Этот внедорожник обладает большой популярностью в России благодаря своей надежности и универсальности.

Mitsubishi L200 – это пикап, который идеально подойдет для любых задач, будь то перевозка грузов или поездки на природу на выходных. Автомобиль обладает мощным двигателем, который обеспечивает высокую производительность и легкость управления.

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