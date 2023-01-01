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Mitsubishi L200
2019
2 599 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi L200 2019

2 599 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель L200
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 2.4d MT (154 л.с.) 4WD
  • Комплектация Invite+
  • Год 2019
  • Пробег 69321 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Белый
  • VIN 010824
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2442 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 154 л.с.
  • Воблер 72

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi L200

Уважаемые клиенты, мы предлагаем Вам автомобиль Mitsubishi L200 2019 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в сентябре 2019 года и имеет оригинальный ПТС, а также только одного владельца. Весь этот период автомобиль проходил дилерское сервисное обслуживание.

Mitsubishi L200 оснащён климат-контролем, обогревом сидений и руля, круиз-контролем, датчиками дождя и света. Также стоит отметить дополнительные опции: мультифункциональное рулевое колесо, электропривод складывания боковых зеркал, передние противотуманные фары, курсовую устойчивость и Bluetooth.

Этот автомобиль также оснащён дополнительным оборудованием, таким как фаркоп.

Этот внедорожник обладает большой популярностью в России благодаря своей надежности и универсальности.

Mitsubishi L200 – это пикап, который идеально подойдет для любых задач, будь то перевозка грузов или поездки на природу на выходных. Автомобиль обладает мощным двигателем, который обеспечивает высокую производительность и легкость управления.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь с выбором лучшего автомобиля для вас.

id010824

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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