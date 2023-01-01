Mitsubishi L200

Здравствуйте!

Мы рады представить вам Mitsubishi L200 2022 года выпуска, который был ввезен в РФ в 2023 году. Это совершенно новый автомобиль, который до сих пор не имел владельцев.

Этот автомобиль имеет электронный ПТС, что гарантирует его безопасность и законность. Вы можете быть уверены, что приобретаете автомобиль, который полностью соответствует всем нормам и требованиям.

Mitsubishi L200 2022 - большой, надежный и мощный пикап. Он подходит для любых задач, будь то перевозка грузов или поездки на природу. Благодаря своим размерам и прочности, вы можете быть уверены в безопасности своих пассажиров и товаров.

В этом автомобиле вы найдете все необходимые опции для комфортного путешествия. Кондиционер сделает поездку приятной даже в самую жаркую погоду, а обогрев сидений поможет сохранить тепло в холодное время года.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы получите подробную информацию о технических характеристиках, комплектации и истории автомобиля.

Не упустите свой шанс приобрести этот надежный и мощный автомобиль. Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и обслуживания. Спасибо, что выбрали нашу компанию!

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