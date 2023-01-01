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Mitsubishi L200
2022
3 749 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi L200 2022

3 749 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель L200
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 2.4d AT (181 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 164 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Белый
  • VIN 011472
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2442 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 181 л.с.
  • Воблер 371

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi L200

Здравствуйте!

Мы рады представить вам Mitsubishi L200 2022 года выпуска, который был ввезен в РФ в 2023 году. Это совершенно новый автомобиль, который до сих пор не имел владельцев.

Этот автомобиль имеет электронный ПТС, что гарантирует его безопасность и законность. Вы можете быть уверены, что приобретаете автомобиль, который полностью соответствует всем нормам и требованиям.

Mitsubishi L200 2022 - большой, надежный и мощный пикап. Он подходит для любых задач, будь то перевозка грузов или поездки на природу. Благодаря своим размерам и прочности, вы можете быть уверены в безопасности своих пассажиров и товаров.

В этом автомобиле вы найдете все необходимые опции для комфортного путешествия. Кондиционер сделает поездку приятной даже в самую жаркую погоду, а обогрев сидений поможет сохранить тепло в холодное время года.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы получите подробную информацию о технических характеристиках, комплектации и истории автомобиля.

Не упустите свой шанс приобрести этот надежный и мощный автомобиль. Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и обслуживания. Спасибо, что выбрали нашу компанию!

id011472

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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