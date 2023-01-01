Mitsubishi L200
ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.
Преимущества:
- Обслуживание в сервисе Fresh Auto
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (водительская)
- Магнитола (Кассетная)
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