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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mitsubishi L200
2007
1 299 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Mitsubishi L200 2007

1 299 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель L200
  • Поколение IV
  • Модификация 2.5d MT (136 л.с.) 4WD
  • Год 2007
  • Пробег 207463 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Серебряный
  • VIN 042676
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2477 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (Кассетная)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi L200

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Преимущества:
- Обслуживание в сервисе Fresh Auto
- Кондиционер
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (водительская)
- Магнитола (Кассетная)

id042676

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
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Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
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