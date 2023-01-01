Mitsubishi L200

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Преимущества:

- Обслуживание в сервисе Fresh Auto

- Кондиционер

- Тонированные стекла

- Иммобилайзер

- Обратная связь

- Сигнализация

- Бортовой компьютер

- Обогрев зеркал

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Обогрев сидений

- Ручная регулировка сиденья водителя

- Регулировка сиденья водителя: по высоте

- Ручная регулировка сиденья пассажира

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Подушки безопасности (водительская)

- Магнитола (Кассетная)

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