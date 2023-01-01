Mitsubishi Montero Sport

Автомобиль с маленьким пробегом так как стоял в шоу-руме и не использовался для выездов и тест драйвов.

Уважаемые автолюбители!

Рады предложить вам Mitsubishi Montero Sport 2022 года выпуска, который ввезен из ОАЭ через Казахстан. Он имеет электронный ПТС и только одного владельца, заводское лакокрасочное покрытие и дополнительное оборудование.

Новый Mitsubishi Montero Sport 2022 года - это мощный и надежный внедорожник, созданный для уверенного вождения и готов к любым приключениям. Климат-контроль на 2 зоны поможет создать комфортную атмосферу в салоне в любое время года. Люк и светодиодные фары обеспечивают еще больше удобства и безопасности. Легкосплавные диски, 18 дюймов, датчики дождя и света, круиз-контроль и навигационная система - это только часть технического оснащения этого авто.

Mitsubishi Montero Sport 2022 имеет прекрасный салон, выполненный из качественной кожи. Салон освещен светлым цветом, что создает пространство и уют. Регулировка водительского сиденья осуществляется посредством электропривода, легко раскладываемый третий ряд сидений и общее количество мест (7) - это только часть удобств, которые предлагает этот автомобиль.

Если вы хотите приобрести автомобиль, который готов к самым смелым приключениям, то Mitsubishi Montero Sport 2022 года - это лучший вариант для вас.

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