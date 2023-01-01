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Mitsubishi Montero Sport
2022
5 998 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mitsubishi Montero Sport 2022

5 998 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Montero Sport
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 3.0 AT (216 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 75 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 001350
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 216 л.с.
  • Воблер 71

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Montero Sport

Автомобиль с маленьким пробегом так как стоял в шоу-руме и не использовался для выездов и тест драйвов.

Уважаемые автолюбители!
Рады предложить вам Mitsubishi Montero Sport 2022 года выпуска, который ввезен из ОАЭ через Казахстан. Он имеет электронный ПТС и только одного владельца, заводское лакокрасочное покрытие и дополнительное оборудование.

Новый Mitsubishi Montero Sport 2022 года - это мощный и надежный внедорожник, созданный для уверенного вождения и готов к любым приключениям. Климат-контроль на 2 зоны поможет создать комфортную атмосферу в салоне в любое время года. Люк и светодиодные фары обеспечивают еще больше удобства и безопасности. Легкосплавные диски, 18 дюймов, датчики дождя и света, круиз-контроль и навигационная система - это только часть технического оснащения этого авто.

Mitsubishi Montero Sport 2022 имеет прекрасный салон, выполненный из качественной кожи. Салон освещен светлым цветом, что создает пространство и уют. Регулировка водительского сиденья осуществляется посредством электропривода, легко раскладываемый третий ряд сидений и общее количество мест (7) - это только часть удобств, которые предлагает этот автомобиль.

Если вы хотите приобрести автомобиль, который готов к самым смелым приключениям, то Mitsubishi Montero Sport 2022 года - это лучший вариант для вас.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры всегда рады помочь вам с выбором автомобиля и ответить на все ваши вопросы о Mitsubishi Montero Sport 2022.

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