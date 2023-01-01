Mitsubishi Montero Sport

Уважаемые клиенты, рады сообщить Вам о наличии нового автомобиля Mitsubishi Montero Sport 2022 года выпуска. Этот автомобиль имеет электронный ПТС. Выбрав этот автомобиль, Вы получаете набор дополнительных опций, которые наверняка пригодятся в дороге.

Кожаный салон, камера заднего вида, 2х зонный климат-контроль - это только начало списка. Hill Start Assist (HSA) - система помощи при подъеме, Hill Descent Control (HDC) - система помощи при спуске и система полного привода Super Select II 4WD сделают поездку более безопасной и комфортной не только на дорогах, но и в условиях бездорожья.

Keyless Operation System (KOS) - система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа, легкосплавные колесные диски 18", цифровая приборная панель 8", LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями и люк - только некоторые из дополнительных опций.

Кроме того, в автомобиле имеются адаптивный круиз контроль, система удержания полосы и камеры кругового обзора, что добавляет уверенности и безопасности при движении.

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