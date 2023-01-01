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Mitsubishi Montero Sport
2022
6 250 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi Montero Sport 2022

6 250 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Montero Sport
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 3.0 AT (209 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 61 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 001916
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 209 л.с.
  • Воблер 186

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Montero Sport

Уважаемые клиенты, рады сообщить Вам о наличии нового автомобиля Mitsubishi Montero Sport 2022 года выпуска. Этот автомобиль имеет электронный ПТС. Выбрав этот автомобиль, Вы получаете набор дополнительных опций, которые наверняка пригодятся в дороге.

Кожаный салон, камера заднего вида, 2х зонный климат-контроль - это только начало списка. Hill Start Assist (HSA) - система помощи при подъеме, Hill Descent Control (HDC) - система помощи при спуске и система полного привода Super Select II 4WD сделают поездку более безопасной и комфортной не только на дорогах, но и в условиях бездорожья.

Keyless Operation System (KOS) - система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа, легкосплавные колесные диски 18", цифровая приборная панель 8", LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями и люк - только некоторые из дополнительных опций.

Кроме того, в автомобиле имеются адаптивный круиз контроль, система удержания полосы и камеры кругового обзора, что добавляет уверенности и безопасности при движении.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы и поможем выбрать автомобиль, который подойдет именно Вам.

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Fresh Ростов Аксай
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