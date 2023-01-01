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Mitsubishi Montero Sport
2022
4 290 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mitsubishi Montero Sport 2022

4 290 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Montero Sport
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 3.0 AT (209 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 65 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 002639
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 209 л.с.
  • Воблер 118

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Montero Sport

Добрый день, уважаемые клиенты!

Мы рады представить Вам автомобиль Mitsubishi Montero Sport 2022 года выпуска. Этот превосходный автомобиль был ввезен в Россию только в 2023 году и уже ждет своего нового владельца.

Наш автомобиль без владельцев в РФ и с электронным ПТС, что обеспечивает безопасность сделки при покупке. Кроме того, кузов автомобиля обработан заводским лакокрасочным покрытием, что сохраняет его первоначальный вид на протяжении всего срока эксплуатации.

Mitsubishi Montero Sport 2022 - это мощный и надежный автомобиль, который способен преодолевать любые дорожные препятствия. Он оснащен современными технологиями и системами безопасности, что обеспечивает комфортную и безопасную поездку для всех пассажиров.

Кроме того, мы предоставляем Вам уникальное предложение - звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут сделать правильный выбор.

Не упустите возможность стать обладателем этого шикарного автомобиля. Звоните прямо сейчас!

id002639

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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