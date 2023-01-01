Mitsubishi Montero Sport

Добрый день, уважаемые клиенты!

Мы рады представить Вам автомобиль Mitsubishi Montero Sport 2022 года выпуска. Этот превосходный автомобиль был ввезен в Россию только в 2023 году и уже ждет своего нового владельца.

Наш автомобиль без владельцев в РФ и с электронным ПТС, что обеспечивает безопасность сделки при покупке. Кроме того, кузов автомобиля обработан заводским лакокрасочным покрытием, что сохраняет его первоначальный вид на протяжении всего срока эксплуатации.

Mitsubishi Montero Sport 2022 - это мощный и надежный автомобиль, который способен преодолевать любые дорожные препятствия. Он оснащен современными технологиями и системами безопасности, что обеспечивает комфортную и безопасную поездку для всех пассажиров.

Кроме того, мы предоставляем Вам уникальное предложение - звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут сделать правильный выбор.

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