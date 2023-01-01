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Mitsubishi Montero Sport
2022
4 370 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi Montero Sport 2022

4 370 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Montero Sport
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 3.0 AT (209 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 67 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 003609
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 209 л.с.
  • Воблер 192

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Mitsubishi Montero Sport

Уважаемые покупатели!

Мы рады представить Вашему вниманию новейшую модель Mitsubishi Montero Sport 2022 года выпуска, которая только что была ввезена в Россию и уже доступна для приобретения.

Этот автомобиль – настоящий лидер среди SUV-моделей и отличается непревзойденным комфортом, безопасностью и мощностью. Он станет прекрасным выбором для тех, кто хочет быть уверенным в своей машине и наслаждаться каждой поездкой.

Кроме того, данный автомобиль имеет электронный ПТС и не имеет владельцев, что означает его абсолютно новое состояние. Вы можете быть уверены в том, что он будет служить Вам долгие годы и не подведет ни в одной ситуации на дороге.

Современные технологии, инновационные решения и высокое качество исполнения – все это присутствует в модели Mitsubishi Montero Sport 2022 года. А если Вы захотите осуществить свою мечту о путешествиях на своем автомобиле, то этот SUV – просто идеальное решение для Вас.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут определиться с выбором модели, которая подходит именно Вам.

Сделайте свой выбор в пользу Mitsubishi Montero Sport 2022 года и наслаждайтесь каждой поездкой!

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Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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