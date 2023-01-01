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Mitsubishi Montero Sport
2022
4 890 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi Montero Sport 2022

4 890 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Montero Sport
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 3.0 AT (216 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 72 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 001300
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 216 л.с.
  • Воблер 193

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Montero Sport

Мы рады предложить Вам Mitsubishi Montero Sport 2022 года в отличном состоянии. Этот автомобиль был ввезен из ОАЭ в 2023 году и вы сможете стать его первым владельцем, т.к. он ещё не был зарегистрирован. Кроме того, у него имеется электронный ПТС.

Автомобиль находится в заводском лакокрасочном покрытии, что подчеркивает его превосходное состояние. Внутри Вы найдете кожаный светлый салон с третьим рядом сидений, который обеспечивает комфортную поездку для всей семьи.

В автомобиле также имеется 2-зонный климат-контроль, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод водительского сидения, круиз-контроль, датчики парковки и Auto Hold.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы и помочь с выбором автомобиля. Спасибо, что выбрали нашу компанию!

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Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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