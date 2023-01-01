Mitsubishi Montero Sport

Мы рады предложить Вам Mitsubishi Montero Sport 2022 года в отличном состоянии. Этот автомобиль был ввезен из ОАЭ в 2023 году и вы сможете стать его первым владельцем, т.к. он ещё не был зарегистрирован. Кроме того, у него имеется электронный ПТС.

Автомобиль находится в заводском лакокрасочном покрытии, что подчеркивает его превосходное состояние. Внутри Вы найдете кожаный светлый салон с третьим рядом сидений, который обеспечивает комфортную поездку для всей семьи.

В автомобиле также имеется 2-зонный климат-контроль, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод водительского сидения, круиз-контроль, датчики парковки и Auto Hold.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы и помочь с выбором автомобиля. Спасибо, что выбрали нашу компанию!

id001300