Mitsubishi Montero Sport

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Автомобиль Mitsubishi Montero Sport, 2023 года выпуска, доступен для Вас прямо сейчас! Этот автомобиль был приобретен новым в ОАЭ и имеет электронный ПТС. Он не имеет пробега по РФ и сохраняет заводской окрас кузова.

Дополнительные опции, доступные в этом автомобиле, включают обогрев передних сидений и камеру заднего вида для удобной парковки. Также в автомобиле присутствуют климат-контроль, подогрев руля, круиз-контроль и система стабилизации для безопасной и комфортной езды.

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