Mitsubishi Montero Sport

Внедорожник Mitsubishi Montero Sport I поколения с пробегом 395811 км. Этот автомобиль был выпущен в 2000 году и имеет серебряный цвет кузова.

Внедорожник оснащен мощным бензиновым двигателем объемом 2972 см3 и мощностью 177 л.c. Автоматическая коробка передач обеспечивает комфортное и плавное переключение передач.

Особенностью этой модели является полный привод, который позволяет без проблем справляться с любыми дорожными условиями и позволяет вам чувствовать себя уверенно на дороге.

Автомобиль Mitsubishi Montero Sport I поколения предлагает просторный салон, где вы и ваша семья можете комфортно разместиться. Кроме того, внедорожник обладает большим багажным отсеком, в котором вы сможете удобно разместить все необходимые вещи.

Этот Mitsubishi Montero Sport I поколения – идеальный автомобиль для любителей активного образа жизни и путешествий. Он обеспечит вам комфорт и надежность в любых условиях. Устойчивая и надежная конструкция позволит вам справиться с самыми сложными дорогами и преодолеть любые преграды.

Не упустите возможность стать владельцем этого внедорожника Mitsubishi Montero Sport I поколения с пробегом 395811 км. Он готов стать вашим верным спутником во всех путешествиях!

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