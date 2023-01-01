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Mitsubishi Montero Sport
2000
699 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mitsubishi Montero Sport 2000

699 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
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Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Montero Sport
  • Поколение I
  • Модификация 3.0 AT (177 л.с.) 4WD
  • Год 2000
  • Пробег 395811 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 055410
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2972 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 177 л.с.
  • Воблер 41

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Montero Sport

Внедорожник Mitsubishi Montero Sport I поколения с пробегом 395811 км. Этот автомобиль был выпущен в 2000 году и имеет серебряный цвет кузова.

Внедорожник оснащен мощным бензиновым двигателем объемом 2972 см3 и мощностью 177 л.c. Автоматическая коробка передач обеспечивает комфортное и плавное переключение передач.

Особенностью этой модели является полный привод, который позволяет без проблем справляться с любыми дорожными условиями и позволяет вам чувствовать себя уверенно на дороге.

Автомобиль Mitsubishi Montero Sport I поколения предлагает просторный салон, где вы и ваша семья можете комфортно разместиться. Кроме того, внедорожник обладает большим багажным отсеком, в котором вы сможете удобно разместить все необходимые вещи.

Этот Mitsubishi Montero Sport I поколения – идеальный автомобиль для любителей активного образа жизни и путешествий. Он обеспечит вам комфорт и надежность в любых условиях. Устойчивая и надежная конструкция позволит вам справиться с самыми сложными дорогами и преодолеть любые преграды.

Не упустите возможность стать владельцем этого внедорожника Mitsubishi Montero Sport I поколения с пробегом 395811 км. Он готов стать вашим верным спутником во всех путешествиях!

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ"! Только сегодня вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы расскажем вам все тонкости и преимущества этой модели, а также поможем оценить его техническое состояние.

id055410

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