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Mitsubishi Montero Sport
2022
4 444 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mitsubishi Montero Sport 2022

4 444 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Montero Sport
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 3.0 AT (209 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 43 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 002049
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 209 л.с.
  • Воблер 170

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Montero Sport

Внимание, уважаемые покупатели! У нас есть отличная новость для всех, кто мечтает о внедорожнике Mitsubishi Montero Sport. Представляем вам модель третьего поколения в рестайлинге - 2022 года выпуска. Этот автомобиль с пробегом всего 43 км будет вашим надежным спутником на дорогах.

Что вы получаете, выбирая Mitsubishi Montero Sport? Прежде всего, вы получаете непревзойденное качество и надежность японской марки Mitsubishi. Этот внедорожник оснащен мощным 3.0-литровым бензиновым двигателем, который развивает 209 л.с. и обеспечивает потрясающую проходимость благодаря полному приводу.

Но это еще не все! Автомобиль поставляется с богатым комплектом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Благодаря бесключевому доступу в салон и запуску двигателя вы сможете наслаждаться максимальным комфортом. Камера заднего вида обеспечит вам полный обзор при парковке и маневрах. А третий ряд сидений позволит вам легко разместить всех пассажиров и багаж. Раздельный климат-контроль и круиз-контроль дополняют список удобств этого автомобиля.

И самое главное - этот автомобиль ввезен в 2023 году и имеет электронный ПТС без владельцев. Вы получаете новый автомобиль по цене с пробегом!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите шанс стать обладателем внедорожника Mitsubishi Montero Sport и наслаждаться комфортом и надежностью каждый день! Поторопитесь, количество автомобилей ограничено!

id002049

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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