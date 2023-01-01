Mitsubishi Montero Sport

Внимание, уважаемые покупатели! У нас есть отличная новость для всех, кто мечтает о внедорожнике Mitsubishi Montero Sport. Представляем вам модель третьего поколения в рестайлинге - 2022 года выпуска. Этот автомобиль с пробегом всего 43 км будет вашим надежным спутником на дорогах.

Что вы получаете, выбирая Mitsubishi Montero Sport? Прежде всего, вы получаете непревзойденное качество и надежность японской марки Mitsubishi. Этот внедорожник оснащен мощным 3.0-литровым бензиновым двигателем, который развивает 209 л.с. и обеспечивает потрясающую проходимость благодаря полному приводу.

Но это еще не все! Автомобиль поставляется с богатым комплектом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Благодаря бесключевому доступу в салон и запуску двигателя вы сможете наслаждаться максимальным комфортом. Камера заднего вида обеспечит вам полный обзор при парковке и маневрах. А третий ряд сидений позволит вам легко разместить всех пассажиров и багаж. Раздельный климат-контроль и круиз-контроль дополняют список удобств этого автомобиля.

И самое главное - этот автомобиль ввезен в 2023 году и имеет электронный ПТС без владельцев. Вы получаете новый автомобиль по цене с пробегом!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите шанс стать обладателем внедорожника Mitsubishi Montero Sport и наслаждаться комфортом и надежностью каждый день! Поторопитесь, количество автомобилей ограничено!

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