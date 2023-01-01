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Mitsubishi Outlander
2022
2 950 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mitsubishi Outlander 2022

2 950 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение III Рестайлинг 3
  • Модификация 2.0 CVT (146 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 35 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 026412
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 146 л.с.
  • Воблер 32

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander

Уважаемый покупатель!

Представляем вам Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска - автомобиль, который сочетает в себе высокую проходимость и комфорт в управлении. При мельчайшем осмотре можно заметить, что автомобиль выглядит невероятно свежо, а его дополнительные опции делают его еще более привлекательным.

Масштабные изменения начинаются с экстерьера нового Outlander, который сочетает в себе динамичный, но при этом элегантный дизайн. Вам точно не придется стесняться за свой автомобиль, ведь он выглядит стильно и современно, уверен, что в нем Вы будете привлекать внимание всех окружающих.

Отдельно стоит отметить выдающуюся техническую составляющую машины. Его двигатель объемом 2,0 и мощностью 146 л.с. позволит быстро и комфортно проезжать маршрут даже в неблагоприятных погодных условиях. Электронный ПТС и система «старт-стоп» сделает использование автомобиля еще более удобным и безопасным.

В этом автомобиле есть все, что нужно для комфортного передвижения в режиме городского и загородного трафика. Кроме того, дополнительные опции, такие как мультифункциональное рулевое колесо и противотуманные фары, сделают вашу поездку еще более удобной.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Присоединитесь к тысячам довольных владельцев Mitsubishi Outlander и станьте счастливым обладателем этого изумительного автомобиля уже сегодня!

id026412

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