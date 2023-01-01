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Mitsubishi Outlander
2019
2 394 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mitsubishi Outlander 2019

2 394 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение III Рестайлинг 3
  • Модификация 2.0 CVT (146 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 77327 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 009969
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 146 л.с.
  • Воблер 130

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска - это надежный автомобиль, который был приобретен в официальном дилерском центре. Оригинал ПТС и только один владелец.

Автомобиль оснащен мультимедийной системой, которая может подключаться к смартфону, а также навигационной системой и камерой заднего вида. Внутреннее пространство очень комфортное, благодаря установленному климат-контролю, электроприводу передних сидений с памятью, обогреву руля и лобового стекла, датчикам дождя и света и круиз-контролю.

Не упустите шанс приобрести этот автомобиль! Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id009969

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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