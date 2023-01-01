Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска - это надежный автомобиль, который был приобретен в официальном дилерском центре. Оригинал ПТС и только один владелец.

Автомобиль оснащен мультимедийной системой, которая может подключаться к смартфону, а также навигационной системой и камерой заднего вида. Внутреннее пространство очень комфортное, благодаря установленному климат-контролю, электроприводу передних сидений с памятью, обогреву руля и лобового стекла, датчикам дождя и света и круиз-контролю.

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