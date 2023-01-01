Mitsubishi Outlander

Представляем вашему вниманию Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска. Этот автомобиль отличается массивной внешностью и высоким уровнем безопасности. Система климат-контроля с двумя зонами сохранит комфортную температуру для всех пассажиров. Светодиодные фары обеспечат яркое освещение даже в ночное время суток. Благодаря бортовому компьютеру вы всегда будете в курсе общего пробега, уровня топлива и другой информации. Яркий плюс – наличие датчика дождя и света, круиз-контроля и навигационной системы, которые сделают поездку максимально комфортной и безопасной.

Этот автомобиль также удивит вас множеством дополнительных возможностей, таких как обогрев переднего ряда сидений, система доступа без ключа, третий ряд сидений для комфортного размещения до семи человек, камера заднего вида и панорамная крыша. Автомобиль также обладает электроскладыванием зеркал и электростеклоподъемниками, которые добавят в пользу вашего комфорта при каждой поездке.

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