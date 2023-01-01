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Mitsubishi Outlander
2022
3 900 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Mitsubishi Outlander 2022

3 900 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение IV
  • Модификация 2.5 CVT (184 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 54 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 701463
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 95

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander

Представляем вашему вниманию Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска. Этот автомобиль отличается массивной внешностью и высоким уровнем безопасности. Система климат-контроля с двумя зонами сохранит комфортную температуру для всех пассажиров. Светодиодные фары обеспечат яркое освещение даже в ночное время суток. Благодаря бортовому компьютеру вы всегда будете в курсе общего пробега, уровня топлива и другой информации. Яркий плюс – наличие датчика дождя и света, круиз-контроля и навигационной системы, которые сделают поездку максимально комфортной и безопасной.

Этот автомобиль также удивит вас множеством дополнительных возможностей, таких как обогрев переднего ряда сидений, система доступа без ключа, третий ряд сидений для комфортного размещения до семи человек, камера заднего вида и панорамная крыша. Автомобиль также обладает электроскладыванием зеркал и электростеклоподъемниками, которые добавят в пользу вашего комфорта при каждой поездке.

Не упустите возможность приобрести Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска и получить бесплатный отчет по данной машине. Позвонив нам прямо сейчас и назвав кодовое слово ФРЕШ, вы получите полную информацию об износе деталей, сервисных работах и пробеге автомобиля. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить заказ на Mitsubishi Outlander по выгодной цене.

id701463

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