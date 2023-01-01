Mitsubishi Outlander

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уникальный автомобиль Mitsubishi Outlander, 2022 года выпуска уже ждет своего нового владельца! Этот автомобиль был приобретен в ОАЭ и имеет безупречную историю - никаких ДТП и только один собственник. А электронный ПТС говорит о том, что автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации.

Дополнительная комплектация обеспечивает максимальный комфорт и безопасность на дороге. Камера 360, бесключевой доступ, люк - все это делает вождение автомобиля Mitsubishi Outlander максимально удобным и безопасным.

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