Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mitsubishi Outlander
2022
3 700 000 ₽
Доставка бесплатно
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mitsubishi Outlander 2022

3 700 000 ₽
Доставка бесплатно
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение III Рестайлинг 3
  • Модификация 2.4 CVT (167 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 150 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 019016
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2360 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 167 л.с.
  • Воблер 241

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mitsubishi Outlander

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уникальный автомобиль Mitsubishi Outlander, 2022 года выпуска уже ждет своего нового владельца! Этот автомобиль был приобретен в ОАЭ и имеет безупречную историю - никаких ДТП и только один собственник. А электронный ПТС говорит о том, что автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации.

Дополнительная комплектация обеспечивает максимальный комфорт и безопасность на дороге. Камера 360, бесключевой доступ, люк - все это делает вождение автомобиля Mitsubishi Outlander максимально удобным и безопасным.

Мы предлагаем бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты всегда готовы помочь вам выбрать лучший автомобиль для вашей жизни и ответить на все ваши вопросы.

Не упустите свой шанс приобрести этот невероятный автомобиль. Звоните нам прямо сейчас!

id019016

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Mitsubishi

Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX
2013

1 256 500 ₽

Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX
2010

989 000 ₽

Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
2011

1 100 000 ₽

Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
2017

1 689 000 ₽

Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport
2022

4 380 000 ₽

Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
2022

4 200 000 ₽

Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
2007

1 030 000 ₽

Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero
2017

2 549 000 ₽

Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX
2018

1 885 000 ₽

Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander
2012

1 299 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа