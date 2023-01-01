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Mitsubishi Outlander
2022
5 569 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mitsubishi Outlander 2022

5 569 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение IV
  • Модификация 2.5 CVT (184 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 1787 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 000844
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 217

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander

Добрый день, уважаемые покупатели!

Сегодня мы представляем Вашему вниманию новинку автомобильного рынка - Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска, который только что был ввезен в Россию. Этот автомобиль отличается не только современным дизайном, но и передовыми техническими характеристиками.

Один из главных преимуществ Mitsubishi Outlander – это электронный ПТС, который гарантирует полную защиту от подделок и мошенничества. Также стоит отметить, что эта модель поставляется без владельцев, что является большим плюсом для тех, кто хочет стать первым владельцем автомобиля.

Если Вы хотите ощутить на себе все преимущества нового Mitsubishi Outlander, то звоните нам прямо сейчас и называйте кодовое слово «ФРЕШ»! Только сегодня, при покупке данного автомобиля, мы предоставим Вам бесплатный отчет об этом автомобиле. Не упустите свой шанс стать обладателем новейшего Mitsubishi Outlander 2022 года выпуска!

id000844

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