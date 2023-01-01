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Mitsubishi Outlander
2022
3 149 000 ₽
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Mitsubishi Outlander 2022

3 149 000 ₽
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Купить онлайн
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Характеристики

  • Марка Mitsubishi
  • Модель Outlander
  • Поколение III Рестайлинг 3
  • Модификация 2.0 CVT (146 л.с.)
  • Комплектация Intense+
  • Год 2022
  • Пробег 206 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 030122
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 146 л.с.
  • Воблер 344

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mitsubishi Outlander

Добрый день! Мы рады представить вам автомобиль Mitsubishi Outlander, 2022 года выпуска, который был ввезен из-за рубежа и имеет электронный ПТС. Кузов автомобиля находится в родном заводском лакокрасочном покрытии и выглядит как новый.

Этот автомобиль обладает множеством дополнительных опций, таких как климат-контроль на две зоны, бортовой компьютер, датчики дождя и света, круиз-контроль, навигационную систему, усилитель рулевого управления, электроскладывание зеркал, кожанный салон, электропривод передних сидений и зеркал, электростеклоподъемники всех окон, антиблокировочную систему (ABS), антипробуксовочную систему, камеру заднего вида и люк.

Вы можете быть уверены в отличном состоянии этого автомобиля, так как он был ввезен недавно и имеет все необходимые опции для комфортной езды. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты всегда готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в выборе автомобиля, который подойдет именно вам.

id030122

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