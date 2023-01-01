Mitsubishi Outlander

Добрый день! Мы рады представить вам автомобиль Mitsubishi Outlander, 2022 года выпуска, который был ввезен из-за рубежа и имеет электронный ПТС. Кузов автомобиля находится в родном заводском лакокрасочном покрытии и выглядит как новый.

Этот автомобиль обладает множеством дополнительных опций, таких как климат-контроль на две зоны, бортовой компьютер, датчики дождя и света, круиз-контроль, навигационную систему, усилитель рулевого управления, электроскладывание зеркал, кожанный салон, электропривод передних сидений и зеркал, электростеклоподъемники всех окон, антиблокировочную систему (ABS), антипробуксовочную систему, камеру заднего вида и люк.

Вы можете быть уверены в отличном состоянии этого автомобиля, так как он был ввезен недавно и имеет все необходимые опции для комфортной езды. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты всегда готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в выборе автомобиля, который подойдет именно вам.

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